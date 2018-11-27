شكرا لقرائتكم خبر عن آمى سيداريس تنضم إلى فريق عمل فيلم The Lion King بشخصية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الكوميدية آمى سيداريس إلى فريق عمل فيلم ديزنى الجديد "The Lion King"، وسوف تظهر الممثلة بدور جديد يضاف إلى شخصيات الفيلم وهو "الفيلة shrew"، حسبما نشر موقع "variety".

الفيلم معاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية، ويأتى الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح فى 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، إريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، إيرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.