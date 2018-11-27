شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسالة نجل محسن جابر إلى والده بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل صانع النجوم المنتج محسن جابر، بعيد ميلاده اليوم، حيث حرص نجله على تهنئته بهذه المناسبة قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب يا أغلى الناس.. ياللى علمتنا معنى الحياة ودايما كنت لينا الضهر والسند ربنا يخليك لينا.. وميحرمناش ابدا من ضحكتك".







محسن جابر مع نجله محسن جابر مع نجله

وكانت الخليج 365 عقدت ندوة فنية لصانع النجوم المنتج محسن جابر خلال أبريل الماضى، وهي الندوة التي تحدث فيها عن حال الوسط الموسيقي والغنائي في مصر في الفترة الحالية، والأزمات التي تواجه قطاع صناعة الأغنية المصرية، إضافة إلى كشفه للعديد من الكواليس المتعلقة بتعاونه مع كبار النجوم، بداية من فايزة أحمد ووردة وميادة الحناوى إلى الهضبة عمرو دياب والديفا سميرة سعيد وغيرهم من النجوم.