شكرا لقرائتكم خبر عن "ياريتنى حضنتهم".. جمال بخيت يدعم أحمد الجراح فى أول خطواته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ياريتنى حضنتهم وفى عيني شيلتهم، ياريتنى في كل ثانية اديتهم حقهم".. مثلت هذه الكلمات أولى خطوات رحلة الألف ميل بالنسبة للمطرب أحمد الجراح، الذي أطل على الساحة الغنائية بأول أعماله الرسمية "ياريتنى حضنتهم".

واستعان الجراح بكلمات الشاعر الكبير جمال بخيت لتكون عنوان أولى أعماله الغنائية، والتى جسد خلالها فكرة الاشتياق للأهل والندم على كل لحظة ضاعت دون تقدير للأم والأب عما قدماه من تضحية طوال سنين عمرهم لصالح أولادهم، كما تعاون أحمد الجراح مع الملحن أمجد العطافي والموزع أحمد عادل، مع لمسات الكمانجة والوتريات للموسيقار يحيي الموجى، وينوي أن تكون هذه الأغنية مجرد أولى بشائر مشروعه الغنائي المنفصل الذي يترجم فيما بعد إلى حلم إطلاق أول ألبوماته.

من كلمات الأغنية:

ياريتني حضنتهم وفي عيني شيلتهم

ياريتني في كل ثانية اديتهم حقهم

أبويا وأمي غابوا والقلب عاش عذابه

بتمنى أبو ترابهم وفي حضني أضمهم

وحياة حرماني منهم أنا قلبي يا ما ناجى

أحباب تعبوا في سنينهم ما خدوش من الدنيا حاجة