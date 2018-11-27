شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بروفات أحلام استعدادا لحفلها بأوبرا دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة أحلام استعداداتها من أجل إحياء حفل غنائى خلال الفترة المقبلة بأوبرا دبى، ونشرت أحلام عبر "تويتر" مقطع فيديو لاستعدادها وبروفاتها الغنائية مع فرقتها للحفل، حيث علقت "انا جاهزه انتوا جاهزين .. قريباً حفل اوبرا دبى" .

وكانت أحلام قد حصلت مؤخرا على جائزة الـBAMA العالمية لكنها اعتذرت عن استلامها بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق ​كاليفورنيا​ .

يشار إلى أن حفل توزيع الجوائز كان من المقرر إقامته 23 من الشهر الجارى على مسرح الدولبي في كاليفورنيا، قد ألغي بسبب ضحايا حرائق كاليفورنيا وتمّ استبداله بحفل عشاء لم يحضره عدد كبير من النجوم العرب سوى الفنانة المغربية دنيا بطمة التي تسلمت جائزة أفضل فنانة صاعدة لعام 2018 .