متابعة الخليج 365:: يواصل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد العمل على ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا في الأسواق. ويضع عبدالله الرويشد خلال الفترة الراهنة لمساته الأخيرة على الأغاني التي اختارها وانتهى من تسجيلها وذلك قبل دخول العمل مرحلة الماسترينغ. الجدير ذكره أن الألبوم من المقرر أن يطلقه عبدالله الرويشد بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات والتي تتولى إنتاج وتوزيع جميع أعماله الفنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الرويشد يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .