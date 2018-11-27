سرّ يكشف عن أنجلينا وغيرتها من زوجها

متابعة الخليج 365: لا تزال قضية طلاق الثنائي أنجيلينا جولي وبراد بيت المحور الأساسي في على وسائل الإعلام، إذ تدور حولهما الكثير من الشائعات والتفاصيل المجهولة التي يرغب الكثيرون معرفتها.

وفي هذا السياق، أشارت صحف عالمية الى أنّ مدبرة المنزل السابقة لجولي كشفت الكثير من الأسرار الخاصة بهما والغير معلنة، مضيفةً أن المشاكل كانت عقيمة بينهما على مدار اليوم وبشكل متواصل خصوصاً أنّ جولي لم تكن قادرة على التحكم بإنفعالاتها وأصيبت بالاكتئاب لعدم شعورها بالاستقرار بين المنزل والعمل.

كما كشفت أنها كانت تعاني من الغيرة الشديدة على الصعيد الشخصي، فهي تكره أن ترى بيت يجني المال أكثر منها وكانت دائماً تتهمه بالخيانة.