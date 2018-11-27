اذاعة “راديو وان” نعت المذيع غافين فورد

Nov 27, 2018
نعت اذاعة “راديو وان”، عبر صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك، المذيع غافين فورد Gavin Ford وهو من الجنسية البريطانية.
ونشرت الصفحة صورته، وقالت: “بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة”.
وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.
وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد افادت ان المذيع فورد عثر عليه جثة داخل شقته في بيت مري. وحضرت القوى الامنية وباشرت التحقيقات بانتظار الادلة الجنائية.
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