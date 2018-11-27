وفاة جدة هشام حداد

توفيت السيدة افلين عبدالله شاتيلا جدة الاعلامي هشام حداد.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 28 تشرين الثاني 2018 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية شارع المكحول – رأس بيروت.

وتقام صلاة البخور عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار جريس في جديدة مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الخميس في 29 الجاري في صالون كنيسة جديدة مرجعيون.

تقبل التعازي في بيروت يومي الجمعة والسبت 30 الجاري و 1 كانون الاول 2018 من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوكذسية شارع المكحول – رأس بيروت.

أسرة “بصراحة” تتقدم بأحر التعازي من هشام حداد ومن عائلة الفقيدة.