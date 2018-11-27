تداول صورة جديدة مسربة للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني

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القاهرة - لايف ستايل
تداول عدد من مستخدمي موقعي "فايسبوك" و"إنستغرام" صورة جديدة مسربة تجمع بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، اللذين بدأت علاقتهما قبل شهور وزاد الحديث عن ارتباطهما بعد تقديمه لها أمام جمهوره على المسرح، معلناً عن حبه لها.
ويظهر الثنائي خلال تواجدهما في أبو ظبي، ولفتت دينا الانظار وأثارت جدلاً واسعاً بسبب نظرات الإنبهار والتأثر المليئة بالحب والرومنسية خلال مشاهدتها لـ"الهضبة" واستماعها لحديثه، الامر الذي أثار غيرة البنات.
في حين رأى البعض أن شكل دياب في الصورة كان صادماً بسبب التجاعيد التي ظهرت على وجهه، لافتين الى أن ملامح التقدم في العمر بدأت تظهر عليه بوضوح، بينما تغزل العديد بشبابه الدائم.
وتساءل كثير من رواد "فايسبوك" و"إنستغرام" عن كيفية تسريب هذه الصورة وغيرها خلال الفترة الأخيرة، رغم أن النجم المصري نجح لأكثر من ثلاثين عامًا في الحفاظ على خصوصية حياته.
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