الفنانة ليلى علوي تشيد بعرض فيلم "الغراب الأبيض"

أشادت الفنانة ليلى علوي بفيلم "الغراب الأبيض" التي حرصت على مشاهدته مع مجموعة من الفنانيين والفنانات منهم بسمة،أحمد مالك، شيرين رضا والفيلم إنتاج أمريكي بريطاني فرنسي وتدور أحداثه حول حول هروب أحد الأشخاص إلى الغرب في ظل الحرب البارده التي كانت واقعة بين العديد من الدول في القرن الماضي .

الفيلم عرض مرتين في مهرجان "القاهرة السينمائي" مرة على المسرح الكبير ومرة على المسرح الصغير