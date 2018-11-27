يسرا اللوزي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل في أنفها

سيطرت حالة من الغضب على الفنانة يسرا اللوزي بعدما فوجئت بتعليق من فتاة على "إنستغرام" تنتقد صورة حديثة نشرتها مؤخراً، منتقدرة تغيّر شكل أنفها.

وزعمت الشابة أن الممثلة المصرية خضعت لعملية تجميل وكتبت لها: "ليه عملتي مناخيرك؟ شكلك اتغير ومكنتيش محتاجة تجميل... انتي كاتبة انك معملتيش عملية بس التغيير في مناخيرك ...بس اول ما شوفت الصور عرفت انك عملتي عملية".

إلا أن اللوزي لم تتجاهل هذا التعليق وقررت الرد عليه وكتبت: "وهعملها ليه اصلا؟ هو فراغ وخلاص وهي الحمد لله تمام ومش محتاجة تتعمل، بس واضح انك مش مصدقاني، فبراحتك".