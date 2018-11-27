النجم أحمد عز ينعي رحيل الفنان عادل أمين

القاهرة - محمد عمار نعى الفنان أحمد عز الفنان الكبير عادل أمين الذي رحل عن الدنيا الاثنين حيث قال أنعي بمزيد الحزن والأسى رحيل الفنان الكبير عادل أمين والذي تشرفت بالعمل معه في مسلسل أبو عمر المصري الذي تمت إذاعته في رمضان الماضي وظهر عادل أمين في دور والد أروى جوده حبيبة عز في العمل. من ناحية أخرى نعى الفنان هاني سلامه رحيل الفنان الكبير داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

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