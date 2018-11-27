شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تروى تفاصيل عملها الأول مع يوسف شاهين: كان أهم حاجة عنده الممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة يسرا اللوزى، أن المخرج الراحل يوسف شاهين، كان أهم حاجة عنده الممثل ويساعده على الثقة بالنفس".

وروت يسرا، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة ON E، تفاصيل العمل الأول مع المخرج الراحل فى فيلم "اسكندرية نيويورك"، قائلة: "كنت حاسه أنى دخيله على الفيلم وقلقانه من اسم يوسف شاهين، لكن المفاجأة أنى اكتشف أن المخرج يتمتع بروح طفولية وأصغر مننا، ويحب الحياة".

وأضافت يسرا: "يوسف شاهين كان بيعزمنا عنده فى البيت ومكنش كل كلامه معانا عن الشغل"، مضيفة أنها تعلمت منه أساسيات المهنة فكان مختلفًا عن الآخرين وبالغ الاهتمام بالإنسانيات، ودائمًا ما تحمل أعماله أبعادًا سياسية واجتماعية، بينما كانت سلبية التعامل معه هو ما يفرض عليه أن يختار بدقة أى عمل يقبل عليه.