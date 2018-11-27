أبطال فيلم "يوم مصري" يقتربون من انتهاء تصوير العمل

القاهرة - محمد عمار
أيام تفصل أبطال فيلم يوم مصري على إنتهاء التصوير وهو فيلم من بطولة مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودره وحنان مطاوع إخراج أيمن مكرم .
تدور أحداثه في يوم واحد هو مولد السيده ويلقي الفيلم الضوء على من يزورزن هذا المولد بين مختلف الطبقات الأغنياء والبلطجية والطبقات المتوسطه مع عرض مجموعة من المشكلات لكل بطل من أبطال الفيلم
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