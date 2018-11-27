شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس دينا فؤاد فى فيلم "قرمط بيتمرمط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل فيلم "قرمط بيتقرمط" تصوير أفيش الفيلم، المقرر عرضه فى دور السينما خلال موسم أجازة نصف العام، ونشرت الفنانة دينا فؤاد، فيديو خلال تصوير الأفيش، معلقة: "كواليس أفيش فيلم "قرمط بيتمرمط"، انتظروا الفيلم فى إجازة نصف السنة بإذن الله".

فيلم "قرمط بيتمرمط"، من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن، إخراج أسد فولاد كار، بطولة أحمد آدم، مى سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، بيومى فؤاد، انتصار، محمد ثروت، ويظهر فيه أحمد آدم بشخصية القرموطى الشهيرة التى حقق خلالها نجاحات كبيرة.