شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى نجمة إثارة الجدل على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة ياسمين صبرى، اعتادت أن تلفت الأنظار دائما إليها، فبعد مفاجئتها للجمهور بخبر زواجها عادت من جديد لتفاجئ رواد السوشيال ميديا بغلق حساباتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

بالأمس فوجئ متابعو الفنانة على السوشيال ميديا بغلق حساباتها على تويتر وانستجرام، لتصبح حديث مواقع التواصل وتحت تساؤلات الجمهور حول سبب غلقها لهذه الحسابات واختفائها عن الأنظار هذه الفترة لتثير الجدل حولها من جديد، وتعود لتتصدر قوائم الترند والكلمات الأكثر بحثا.

هذه الواقعة لم تكن الأولى للفنانة الإسكندرانية، ففى أكتوبر 2017 وتحديدا خلال حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، كشفت ياسمين عن زواجها من أحد الأطباء المشهورين بمحافظة الإسكندرية وكان يمتلك أكبر المستشفيات هناك، تعرفت عليه وتزوجا رغم أنه يكبرها بعدة سنوات ومتزوج من امرأة أخرى ولديه أولاد، وبعد الحلقة نشب بينها وبين زوجها خلاف كبير أدى إلى الانفصال.

واقعة أخرى أثارت الجدل حولها، هو ظهورها فى الجيم أثناء ممارسة التمرينات رياضية للحفاظ على لياقتها ورشاقتها، لتفاجئ بسيل من التعليقات منها: "أنا مقدرش أعمل ربع اللى بتعمليه ده"، وعلقت أخرى بقولها: "عاش يا وحش".

واقعة أخرى أثارت فيها ياسمين صبرى، الجدل حولها، ظهورها منذ عدة أيام بفستان زفاف، ليجعل التساؤولات حولها عن زواجها مرة أخرى أم دور جديد تقدمه فى أعمالها الفنية.

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة سينرجى ، لتعود به الى الدراما بعد غيابها رمضان الماضى، حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان فى عيد الأضحى.