شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمي ريف فاينز: معجب بالمتحف المصرى والمصريون يتمتعون بالطيبة والكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات مهرجان القاهرة اليوم الثلاثاء في دورته الأربعين عقد ندوة للنجم البريطاني ريف فاينز، والذي حصل على جائزة فاتن حمامة من المهرجان تكريما لمسيرته.





وقام الناقد محمد رضا بإدارة الندوة بالمسرح الصغير حيث تحدث فاينز عن فيلمه الجديد والذي عرض بالمهرجان في عرض أول بالشرق الأوسط وهو فيلم "الغراب الأبيض".

ومن جانبه قال ريف فاينز إن زيارته لمصر ليست الأولي وأنه زارها من قبل وأعجب بالمتحف المصري ، وأنه شعر بترحاب كبير من المصرين ولمس طيبتهم وكرمهم، موضحا أنه زار سيوة ويراها جميلة رغم أن وقتها كان جوها حارا.













ريف فاينز ممثل فائق القدرات و المواهب في مجالات متنوعة ، سواء على الشاشة أو على خشبة المسرح، و هذا هو ما يميز مسيرته المهنية البارزة و التي حققت نجاحاً كبيراً، وحصل فاينز علي ثناء النقاد لأدائه في فيلم "برنامج المسابقات"عام 1994، كما لعب دورا بارزا آخر في فيلم "المريض الإنجليزي"عام 1996 و الذي ترشح عنه للأوسكار أيضا، هذا بالإضافة إلي أن فاينز استمر بالتمثيل في المسرح و حصل علي جائزة توني عن دوره في مسرحية "هاملت" في اقتباس عصري لمسرحية وليام شكسبير عام 1995من إنتاج برودواي ، حيث تميز بأدائه دور الشخصية الرئيسية عنوان المسرحية.