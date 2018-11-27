شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. من الذى لا يحب فاطمة "شيرين سيف النصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها، حيث ولدت 27 نوفمبر، لأب مصرى من أصول شركسية وهو الصحفى إلهام سيف النصر، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت فى كلية الحقوق عام 1991 وعاشت فى فرنسا لعدة سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف ‏فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية وقدمها للسينما، وبالرغم من قلة أعمالها لكنها تركت بصمة وعلامة فنية مميزة خاصة فى مسلسل "من الذى لا يحب فاطمة" أمام الفنان أحمد عبد العزيز.



مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

كانت شيرين سيف النصر بمثابة أيقونة الجمال وفتاة أحلام شباب الثمانينيات والتسعينيات وأوائل الألفية الجديدة، كما تميزت بخفة ظلها فى أعمالها الدرامية خاصة فى مسلسلى "غاضبون وغاضبات" و"اللص الذى أحبه".

قدمت شيرين 9 أفلام سينمائية، هى "الأستاذ 1990، البحث عن طريق آخر والبلدوزر وأحلامنا الحلوة 1992، سفينة الحب والعذاب 1993، سواق الهانم وكلهم فى جهنم 1994، النوم فى العسل 1996 وأخيرا أمير الظلام 2002 أمام الزعيم عادل إمام".



مع النجم أحمد زكى فى سواق الهانم

كما قدمت شيرين 3 مسرحيات هى "خد بالك من عيالك 1990، لعبة الحب والحنان 1992 وأيضا مع الزعيم عادل إمام فى مسرحية بودى جارد عام 1999، وتميزت أيضا فى المسلسلات التى قدمت فيها ما يقرب من 14 مسلسلا، منها المتهم برىء، العرضحالجى، من الذى لا يحب فاطمة، مذكرات شوشو، الجزء الثانى من مسلسل المال والبنون، على باب الوزير، شقة الحرية، النوارس والصقور، اللص الذى أحبه، الوشاح الأبيض، صراع الأقوياء، البضاء وأخيرا أصعب قرار، الذى كان يعد أخر أعمالها قبل الهجرة والسفرة إلى الأردن عام 2011".

تزوجت شيرين سيف النصر، 3 مرات، الأولى من عبد العزيز الإبراهيم، رجل الأعمال السعودى، بينما كان الزواج الثانى من المطرب مدحت صالح، لكن انتهى الزواج سريعا بالطلاق، وكان الزواج الثالث فى 5 ديسمبر 2010، حيث عقد قرانها على الطبيب رائف الفقى، واستمر زواجهما عدة أشهر، ثم نشبت بينهما خلافات حادة ليقررا الانفصال والطلاق.

وفى تصريحات لها فى مجلة مصرية، أكدت أنها رفضت عرضًا للزواج تقدم به الفنان أحمد زكى، وبررت ذلك لأن عائلتها لم تقبل بفكرة ارتباطها بشخص من الوسط الفنى، حسب ما ذكر الكاتب أسامة غريب فى كتابه "إرهاصات".

ويتابع الكاتب: أن الرواية جاءت على لسان خالتها التى ذكرت أن الفنان أحمد زكى حضر لزيارتها فى البيت وقال لها: أنا اشتريت الدبلتين علشان عاوز أخطب شيرين، أرجوك ساعدينى عند مدام ليلى أختك "والدة شيرين"، وأنا مستعد لكل شروطهم"، وأوضحت خالتها أن الأمر كان مفاجأة لها، لكن قرار العائلة كان يقضى برفض شيرين الزواج من أى شخص داخل الوسط، مهما كانت نجومته.



