صور.. علياء بهات وفارون داوان يختتمان تصوير Kalank بحفلة بيتزا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

النجمة الهندية علياء بهات مشغولة بأكثر من عمل فني في الوقت الحالي، حيث تقوم بتقسيم وقتها بين تصوير Kalank وBrahmastra في نفس الوقت.

وعلى الرغم من إصابتها بجروح في الساق في أثناء تصوير مشهدًا حركيًا مكثفًا على السطح مع رانبير كابور، نجم فيلم Brahmastra، لكنها لم تعمل على تأجيل أو إلغاء التصوير.

مؤخرًا، شوهدا بطلا Kalank علياء بهات وفارون داوان وهما يختتمان يوم الجمعة 23 نوفمبر، وقد احتفل فريق الفيلم بهذه المناسبة بحفلة بيتزا.

شارك الفنان فارون دوان متابعيه صور من الاحتفال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب داوان، “نهاية تصوير #kalank فريق العمل الأكثر صعوبة الذي سبق لي العمل معه، نحن قادمون لك في 19 أبريل 2019 استعدوا، كما حصلت على # البيتزا الخاصة بي”.

في الصور، شوهدت علياء بهات وهي تقف وقد وضعت ضمادة على ساقها اليسرى. حتى إن الممثلة كتبت تعليقًا على صورتها، “أنا أبدو فظيعة”.

كان رانبير كابور وعلياء بهات قد شوهدا في أثناء خروجهما معًا من عيادة في باندرا منذ أن أصيبت الممثلة في قدمها اليسرى.