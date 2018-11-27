نجمة بوليود نيها ساكسينا تفضح مُتحرش يقيم في الإمارات

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تواجه النساء عمومًا سلوك غير مرغوب فيه من بعض الرجال، قد يأتي في صورة تعليقات فاضحة وخادشة للحياء أو على شكل نشر صور تحمل إيحاءات جنسية.

في الآونة الأخيرة وقعت الممثلة التلفزيونية الهندية نيها ساكسينا Neha Saxena ضحية لسلوك غير لائق على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بدلا من التجاهل، قررت فضح من قام بهذا السلوك وتتبعه.

وكما حدث، كشفت نيها أنها تلقت مؤخرا اقتراحا غير لائق من رجل في دبي، وقالت انها تريد فضح مثل هذه المواقف المسيئة، وطلبت من متابعيها في الإمارات العربية مساعدتها لكشف شخصية هذا الرجل.

ويشير تقرير صحيفة topyaps الهندية أن رجل أرسل على تطبيق WhatsApp إلى مدير العلاقات العامة للممثلة للاستفسار عما إذا كانت الممثلة تستطيع قضاء ليلة واحدة معه.

وعلى هذا، أخذت الممثلة لقطة من رسالة الـWhatsApp ونشرتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك وانستجرام، في البداية، لم تكن قادرة على تتبع الشخص، لكنها نجحت في وقت لاحق.

طلبت ساكسينا من أتباعها مساعدتها في العثور على الرجل، وفي غضون ساعات تم تتبع الرجل مع ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، واتضح أنه موظف يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد كشف شخصيته، أكدت ساكسينا أنها تشعر بالشفقة على الرجل لأنه متزوج من امرأة أخرى، وتساءلت في الوقت ذاته، كيف يمكنه أن يتصرف بهذه الطريقة، وأضافت أيضًا أنه يجب ألا يكون هناك المزيد من حالات التحرش تلك.