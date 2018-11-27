عرفان خان يقطع رحلة علاجه من السرطان لهذا السبب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أشارت تقارير أن الممثل عرفان خان Irrfan Khan الذي يخضع حاليا لعلاج نادر من سرطان الغدد في المملكة المتحدة، قد عاد سريعًا إلى مومباي وغادرها دون أن يلاحظه أحد.

وفقا لـ موقع SpotBoye، كان عرفان في الهند لمدة يومين، لكنه لم يكن يرغب في أن يعرف أي شخص عن زيارته السرية تلك، وحسبما كشفت التقارير الواردة، فقد قام بزيارة قصيرة إلى معبد Trimbakeshwar Shiva في Nashik.

ومع ذلك لا تزال تفاصيل الزيارة السريعة والخاطفة غير معلنة، لكن قيل إنها كانت زيارة لمدة يومين وبعدها عاد سريعًا إلى لندن، وكان قد ذكر في وقت سابق أن الممثل سيعود إلى الهند للاحتفال بعيد ديوالي لكن تفاصيل زيارته لم تُكشف.

في شهر مارس، أعلن خان عن إصابته بنوع نادر من الورم السرطاني، وبعد فترة وجيزة، غادر إلى لندن لتلقي العلاج. وقد شارك الممثل أخبار مرضه مع معجبيه من خلال بيان: “أعاني من أورام الغدد الصماء العصبية ولكن حب وقوة الناس من حولي احضرتني إلى مكان من الأمل”.

الممثل الكلاسيكي كان بعيدًا عن صخب الأضواء منذ فترة وهو حتى الآن يخضع حاليًا لعلاج مرض نادر، وكان قد أعلن لأول مرة عن مرضه على تويتر الذي تسبب في صدمة لمعجبيه وأصدقائه في الوسط الفني والمشاهير.