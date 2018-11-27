هريثيك روشان ينصح طليقته بالزواج

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

وجه النجم الهندي هريثيك روشان رسالة عاطفية لزوجته السابقة الديكوريست والمصممة سوزان خان، وتحدث فيها عن ديناميكيات علاقته معها، كما حثها على اختيار شريك حياة جديد، رافضًا بقائها وحيدة.

بعد سنوات من اقترانهما في حياة زوجية سعيدة، كان الممثل قد انفصل عن زوجته سوزان خان في عام 2014. ومع ذلك، حافظ كلاهما صداقتهما سليمة، وتمكنا من إقامة علاقة دافئة وودية للغاية، بسبب ابنيهما هرنيهان هرديهان.

هريثيك كتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام منشور عاطفي أكد فيه أن ه يعتبر زوجته السابقة صديقته المقربة، وأراد أن يخبر أطفاله أنه يمكن أن ينفصل زوجان جسديًا لا روحيا لأنه قد يكون لهما تفكير مختلف، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

قال هريثيك: “” ها هي سوزان صديقتي المقربة (أيضا زوجتي السابقة) نلتقط لحظة معي وأولادنا، لحظة في حد ذاتها، تروي قصة لأطفالنا، أنه في عالم تفصله الخطوط والأفكار، لا يزال من الممكن أن نكون متحدين، وأنك يمكن أن ترغب في أشياء مختلفة كأشخاص ونبقى غير منفصلين، إلى عالم أكثر اتحادًا وتسامحًا وشجاعة وانفتاحًا وحبًا. كل شيء يبدأ في المنزل”.

الجدير بالذكر أنه على عكس حالات الطلاق السيئة، فاجأت الصداقة بين هريثيك وسوزان الكثيرين. في عام 2018، أشارت الأخبار إلى أنهم قد يتصالحا من أجل أطفالهما.

كان هذا بعد رحلتهما الأوروبية والرحلات الأخرى معًا. ومع ذلك، أوضحت السيدة سوزان أنهما أصدقاء جيدين وأولياء أمور لأطفالهما.