صور.. شاهيد كابور يهنئ حماه بعيد ميلاده

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

النجم الهندي شاهيد كابور وزوجته ميرا كابور، يعيشان حالة من السعادة بعد وصول طفلهما الثاني زين كابور في الخامس من سبتمبر 2018 .

والى جانب فرحة المولود الجديد، يبدو أن الوقت قد حان لاحتفال آخر ، وهو عيد ميلاد والد زوجة شاهيد كابور، السيد ميرا راجبوت الذي بلغ الستين الأحد 25 نوفمبر.

وبهذه المناسبة، شاركت راجبوت رسالة تهنئة لوالدها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت: عيد ميلاد سعيد ستيني يا أبي، منك تعلمنا أن نحب ، أن نصلي ، أن نتفوق ، أن نشكر ، أن نعيش”.

على الجبهة المهنية ، قام شاهيد مؤخراً بتصوير برنامج Koffee With Karan 6 الذي يقدمه كاران جوهر مع شقيقه الممثل الشاب ايشان اختار Ishaan Khatter.

بالاضافة الى ذلك، سيواصل النجم الشاب تصوير فيلم Arjun Reddy للمخرج كبير خان Kabir Singh ، في نسخته الجديدة، والذي عرض في صالات السينما الهندية خلال عام 2017، مع النجمة الشابة كيار ادفاني Kiara Advani.

وبحسب ما نشره موقع Bollywood Mantra فإن النجمة “كيارا ادفاني” سوف تشارك شاهد في بطولة هذا الفيلم الذي سيخرجه المخرج الهندي الشهير “سانديب ريدي”. وذكر الموقع أن هذا الفيلم من المقرر عرضه في صالات السينما الهندية يوم 21 يونيو من عام 2019.