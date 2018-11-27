نجمة الدراما الهندية هينا خان تدق أبواب السينما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد ظهورها المثير للإعجاب في برنامج Bigg Boss 11، تستعد الممثلة التلفزيونية الهندية هينا خان للمرة الأولى للدخول إلى عالم السينما.

الممثلة، التي ارتفعت إلى الشهرة بعد ان لعبت دور أكشارا في مسلسل ماذا تسمي هذه العلاقة” Yeh Rishta Kya Kehlata Hai، تغزو الشاشة الكبيرة مع فيلم حسين خان بدون عنوان، بحسب تقارير مومباي تايمز.

وقال مصدر للصحيفة “هينا ستبدأ قريبا تصوير الفيلم، والتي سوف تلعب شخصية فتاة مسؤولة ومستقلة. ومن المتوقع أن تدور أحداث القصة في كشمير في التسعينيات، وستلعب الممثلة المخضرمة فريدة جلال دور جدتها “.

هينا خان بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها بمسلسل “تجارب الحياة” أو Kasautii Zindagi Kay 2 في دور كوموليكا، وقد أعطت معجبيها ومتابعيها على حسابها بموقع انستجرام لمحة من إطلالتها في المسلسل الشهير.

لكن يبدو أن الممثلة، التي قدمت شخصية أكشارا لمدة 8 سنوات في مسلسلها الشهير أيضا “ماذا تسمي هذه العلاقة” Yeh Rishta Kya Kehlata Hai الذي بلغ عدد مواسمه 62 موسما، لا تزال عالقة في تلك الشخصية، لم تستطع الفكاك منها.

لعبت هينا دور أكشارا في المسلسل الشهير لمدة 8 سنوات، ثم انسحبت في عام 2016 للبحث عن المزيد من الفرص. ثم شوهدت تشارك في برامج الواقع مثل خاترون كه خيلادي وبيغ بوس 11.