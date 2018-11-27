عامر خان يعترف بفشل فيلمه الأخير

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

كسر النجم الهندي عامر خان صمته حول تداعيات كارثة شباك التذاكر لفيمه الأخير Thugs of Hindostan، وقال إنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن الفيلم الذي لم يلق روج عند الجمهور.

تحدث في مومباي بحسب ما نقله موقع صحيفة timesnownews ليوم الإثنين 26 نوفمبر، وأكد النجم على تحمله عوامل الفشل التي مُني بها فيلمه الأخير، مشيرًا إلى أن صناع القرار “لم يتركوا أي جهد” إلا وقاموا به.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “هناك بعض الأشخاص الذين أعجبوا بالفيلم، نود أن نشكرهم، نحن سعداء بأنه نال اعجابهم، لكنهم أقلية معظم الناس لم يعجبهم الفيلم، وأدركنا ذلك. من المؤكد أننا وقعنا في خطأ ما، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

وأضاف عامر الذي شعر عامر بالأسى لجمهوره بعدما فشل في تحقيق توقعاتهم “أود أيضًا أن أعتذر للجمهور الذي ذهب لمشاهدة فيلمي مع الكثير من التوقعات. لم أتمكن من الترفيه عنهم هذه المرة، لقد حاولنا جهدنا، لكن الذين ذهبوا مع التوقعات لم يستمتعوا بها”. وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع فشل الفيلم، قال النجم: “ما زلت أحاول تناول الأمر “.

فيلم Thugs of Hindostan من إخراج فيجاي كريشنا اشاريا، وهو بطولة أميتاب باتشان، وفاطمة سناء شيخ، وكاترينا كايف. لم يتخط الفيلم الذي أنتجته شركة Yash Raj Films بالكاد 150 مليون روبية في شباك التذاكر.