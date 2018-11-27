انسحاب بريانكا شوبرا من فيلم سلمان خان الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالأمس القريب، فاجأ مخرج الأفلام الهندي المعروف على عباس ظفر الذي يعمل على فيلم النجم سلمان خان الجديد Bharat الجمهور بأنباء غير سارة عندما أعلن أن بريانكا شوبرا، المرشحة لبطولة العمل النسائية، قد انسحبت.

السبب في انسحاب بريانكا شوبرا، كما ألمح ظفر عن طريق هذه تغريدة نشرها في حينها، هو زواجها الوشيك من المغني الأمريكي نيك جوناس.

وبعد ذلك بوقت قصير، علمنا أن الممثلة كاترينا كايف، التي قيل أنها كانت الخيار الأول للعمل الدرامي السينمائي Bharat، هي من ستتولى البطولة، ولكن لم يتم نشر أي شيء رسمي بشأن هذا الموضوع حتى الآن.

ولكن، يبدو ان “كات” ليست هي الممثلة الوحيدة التي يدور حولها اختيار المخرج وبطل العمل، ما الذي يجعلنا نقول ذلك؟

تؤكد التقارير الواردة وتصريحات بعض المصادر المقربة التي ظهرت حديثا على الإنترنت والسوشيال ميديا، أن فريق إنتاج العمل السينمائي قام بارسال “سيناريو الفيلم إلى النجمة كارينا كابور، التي شوهدت على الشاشة الفضية في أخر عمل لها Veere Di Wedding.

يتبقى لنا الانتظار، والإعلان الرسمي من الشركة المنتجة، لحسم الأمر حول من ستتصدر البطولة النسائية في فيلم سلمان خان القادم كاترينا كيف أم كارينا كابور.