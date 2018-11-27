شاهد صور الفنانة رحاب الجمل مع شقيقتها.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رحاب الجمل جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رحاب الجمل ظهرت في الصور بصحبة شقيقتها غادة الجمل، وعبرت رحاب عن سعادتها بقضاء الوقت مع شقيقتها، ولاحظ الجمهور أنه لا يوجد أي تشابه بينهما، وجاء ذلك من خلال عدد من التعليقات.

الفنانة المصرية ظهرت أيضا بلوك جديد من خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا واختارت لون جديد لشعرها، وحازت صورها على إعجاب الجمهور.

الفنانة المصرية أنشأت حساب خاص على «أنستجرام»، في الفترة الأخيرة، وأصبحت أكثر نشاطا على السوشيال ميديا وتنشر صورها باستمرار.

رحاب الجمل كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «عوالم خفية»، مع الفنان عادل إمام، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، بشرى.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1974، ظهرت موهبتها بعد مشاركتها في فيلم «احكي يا شهرزاد»، مع المخرج يسري نصر الله، ومن أعمالها في السينما: «همام في أمستردام، عبده موته، عمرو وسلمى، وش إجرام».

ومن أعمالها في الدراما: «كيد النسا، فرعون، البلطجي، زهرة وأزواجها الخمسة، مع سبق الإصرار، الهروب، خرم إبرة».