جورج وسوف يعود بـ “ملكة جمال الروح” الى الأعمال المصورة

بعد ان اطلق الاغنية كأوديو، كشف سلطان الطرب جورج وسوف عن كليب “ملكة جمال الروح” الذي وقعه المخرج جاد شويري، على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الكليب تضمن عدة لقطات لوجوه معروفة نذكر منهم المخرج كميل طانيوس، الاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، نجم الكوميديا هشام حداد، نجم كرة السلة فادي الخطيب وغيرهم، حيث يعتبر العمل بمثابة تكريم للوسوف خاصة بعد غياب طويل عن الاعمال المصورة.

صور جاد شويري العمل بين بيروت ولندن حيث ظهر الوسوف وهو يقوم بعدة مقابلات قبل احياء حفلته في لندن.

“ملكة جمال الروح” حققت اكثر من 541 الف استماع بعد اربعة ايام على طرحها عبر تطبيق انغامي وهي من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد العطافي.

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