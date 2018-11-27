نرمين ماهر بطلة «دفع رباعي»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بدأت الفنانة المصرية نرمين ماهر تصوير أولى مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد، الذي يحمل اسم “دفع رباعي”، والذي يتم تصويره في شوارع القاهرة الكبرى.
وتشارك الفنانة المصرية في العمل مع مجموعة من الفنانين بينهم محسن منصور وأحمد سلامة وسامي مغاوري فيما يتواصل التصوير بين المشاهد الخارجية في الشوارع وبين بلاتوهات مدينة الإنتاج الاعلامي.
ويشارك في البطولة النسائية للفيلم إيناس النجار وهبة السيسي، والعمل من تأليف خالد سليمان ويخرجه ايهاب عبد اللطيف في ثان تجاربه الإخراجية ومن المتوقع الانتهاء من تصويره كاملاً قبل نهاية شهر يناير 2019 ليُعرَض بعدها في دور العرض السينمائية.
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