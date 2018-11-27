ياسمين صبري تغلق جميع حساباتها على مواقع التواصل .. ماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فوجئ متابعو الفنانة ياسمين صبري بعدم وجود أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اختفت حساباتها الموثقة عبر موقعي "تويتر" و"إنستجرام"، ولم توضح الممثلة المصرية السبب.

وكان آخر ما نشرته صبري عبر حسابها في "إنستجرام" مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة لها في شهر نوفمبر الجاري.

كما نشرت ياسمين مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية العنيفة، ورجح البعض أنها تمارسها لخوض عمل يعتمد على حركات الأكشن، وهو ما جعل العديد من المتابعين يرجحون أنها أغلقت حساباتها مؤقتاً لتتفرغ لتصوير العمل الجديد.

يذكر أن آخر عمل عرض لصبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور"، مع الفنان محمد إمام وحقق نجاحاً كبيراً.