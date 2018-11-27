شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بيكرشوا على غيرهم من الفنانين أشهرهم "ميريل ستريب" و"ويل فيرل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هوليود يتابع عدد كبير من النجوم زملائهم الفنانين عبر صفحاتهم الخاصة وأيضا على مستوى الحياة العامة عندما يعجبوا بهم أو يميل قلبهم إليهم، دون أن يشغلهم سنا أو لونا أو أى شىء آخر، حتى لو كان بعضهم متزوجا فكثيرا ما يفكر فى أخرى عندما يميل قلبها لها، وكذلك العكس.



النجمة ميريل ستريب والعالمى ويل فيرل

1.النجمة ميريل ستريب والعالمى ويل فيرل:

النجمة ميريل ستريب الحاصلة على جائزة الأوسكار ثلاث مرات صرحت لمجلة W Magazine أنها تحب الفنان العالمى ويل فيرل وتتابع كل أفلامه، "أحبه فى كل عمل يقوم به، أما معجبة كثيراً بفيرل" وعن دوره فى فيلم Anchorman قالت إنه استطاع أن يجعلها تبكى من إبداعه الفنى.



ماثيو ماكونهى وسوزان سارندون

2.ماثيو ماكونهى وسوزان سارندون:

العالمى الوسيم ماثيو ماكونهى أعترف لمجلة W إنه يضع عينيه على النجمة سوزان سارندون وقال: "سوزان سارندون إلى الحين واحدة من أكثر النساء إثارة حول العالم وبالرغم من سنها وظهور علامات العجز عليها إلا أن الأنوثة والصدق يشعان منها".



نيكول كيدمان وجيمى فالون

3. نيكول كيدمان وجيمى فالون:

لم يكن يعرف الكوميديان جيمى فالون أن العالمية نيكول كيدمان معجبة به إلى أن ظهرت فى إحدى البرامج التليفزيونية وقالت إنها كانت تشعر اتجاهه بشىء من الإعجاب ولكن عندما وجدت إنه لا يوجد رد فعل من ناحيته شعرت بالإحراج وقالت إنه ربما لا يوجد كيمياء بينهما وغادرت حياته.