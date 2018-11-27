شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. أعرف قصة "عجوز السينما المصرية" من عازفة كمانجة لممثلة قديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذخر تاريخ السينما المصرية، بفنانون كثيرون أضاءوا بفنهم وموهبتهم الفريدة سماء السينما فى مصر، وعلى مدار التاريخ وطوال سنوات عديدة، يظهر نجوم ويختفى آخرون، ويظل هؤلاء نماذج وآباء روحيين للسينما المصرية.



نبوية سعيد

وعلى الرغم من أن النجوم المصريين اللامعين القدامى فارقوا عالمنا، إلا أن أعمالهم ظلت طيلة سنوات تشهد عن حجم الموهبة التى امتلكوها، وحجم الفن وجودة الذى قدموه، ومن هؤلاء الفنانة الكبيرة نبوية سعيد.

الفنانة الراحلة بدأت حياتها الفنية كعازفة على الكمانجة بالنوتة العربية، وكان عمرها حينذاك 14 عاما، واستمرت فى العزف حتى شقت طريقها للسينما، وبدأت فى الظهور عبر أدوار صغيرة.

نبوية سعيد، اشتهرت خلال فترة عملها بالسينما، بتقديم أدوار السيدة العجوز، للقدر الذى ضمن لها لقب "أشهر عجوز بالسينما المصرية، فقدمت أدوار السيدة العجوز فى الكثير من الأعمال، إذ لعبت دور أم ممدوح "عادل إمام" بفيلم زوج تحت الطلب، ودور أم أبو العلا الفنان "شكرى سرحان" فى فيلم الزوجة الثانية وفى فيلم الأرض زوجة أبو سويلم الفنان "محمود المليجى".

كما اشتهرت بجملتها " جاموستى يا عمدة"، فى فيلم "الأرض"، وكان آخر أعمالها مسلسل الشارع الجديد، عام 1997، لتختفى وتعود مرة أخرى مع الفنان الكبير الراحل نور الشريف، فى فيلم "كلام فى الممنوع"، لتغادر عالمنا بعدها عن عمر ناهز 83 عاما.