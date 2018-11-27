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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس تصوير " لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد إمام، جمهوره بصورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد " لص بغداد"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه متمنين له التوفيق و النجاح.
وفيلم " لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى.
محمد إمام
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