شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس تصوير " لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد إمام، جمهوره بصورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد " لص بغداد"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، ونالت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه متمنين له التوفيق و النجاح.

وفيلم " لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى.