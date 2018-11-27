شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يحيط باختفاء ياسمين صبرى من "السوشيال ميديا".. وتتواجد فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر غلق النجمة ياسمين صبرى حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" و "تويتر"، فضول الجمهور ورواد السوشيال ميديا، خاصة الذين يريدون معرفة أسباب إقدامها على ذلك، خاصة وأنها منذ تدشين حسابها على انستجرام قبل 5 سنوات وهى نشيطة وتقوم بنشر صور بشكل دائم وأيضاً تشارك جمهورها بفيديوهات وصور أيضاً على الاستورى الخاص بها.



ياسمين صبرى

ياسمين لم تغلق حساباتها على السوشيال ميديا فقط وانما هاتفها أيضاً كما ألغت التواصل عبر تطبيق "الواتس آب" ليزداد الغموض حولها فى الساعات الماضية، إلا أن ”الخليج 365” علم أن ياسمين صبرى تتواجد خارج مصر حالياً حيث سافرت الى آسيا للمرة الأولى بالنسبة لها من أجل زيارة دولة كوريا الجنوبية دون معرفة أيضاً سبب هذه الزيارة ومن المقرر أن تعود خلال أيام لمتابعة أعمالها الفنية مجدداً.



النجمة ياسمين صبرى

وتخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، لتعود به إلى الدراما بعد غيابها رمضان الماضى حيث اكتفت هذا العام بتقديم فيلمين الأول "ليلة هنا وسرور" مع محمد امام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان فى عيد الأضحى.