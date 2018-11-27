هل تساءلتم يوماً ماذا يوجد في حقيبة اليد الخاصة بـ”كيت ميدلتون”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 02:02 مساءً -

تملك دوقة كامبريدج كايت ميدلتون مجموعة من حقائب اليد، التي تتميز بتصاميمها الجذابة والثمينة، ولكن يتساءل الجميع ما الذي تحمله الدوقة داخل تلك الحقائب عندما تكون في المناسبات الملكية الرسمية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشفت أن كايت تحمل 4 أشياء فقط في حقيبة يدها، وجميعها أشياء عملية.



ويوجد الغرض الأول الذي تحمله معها في معظم حقائب اليد النسائية، وهي المرآة، الثاني هو بلسم الشفاه بدلا من أحمر الشفاه، وهذا هو سبب عدم جفاف شفتيها.

الغرض الثالث الذي تحمله دوقة كامبريدج في حقيبتها هو الورق النشاف، والذي يستخدم في إزالة الزيت الزائد أو العرق على الوجه، وقد يكون هذا مفيدًا جدًا للتأكد من استعدادها للالتقاء بأشخاص مهمين أو الابتسامة أمام الكاميرات، أما الغرض الرابع فهو المنديل.