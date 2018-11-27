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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 31 دقيقة مضت التعليقات على آدم يشعل الأجواء بليلة استثنائية في عيد الإستقلال مغلقة
متابعة الخليج 365: احتفل النجم اللبناني آدم بعيد الإستقلال اللبناني مع الجمهور ومحبّيه في لبنان.
وأحيا آدم حفلًا غنائيًا ساهرًا للإحتفال بالذكرى الـ75 لاستقلال لبنان يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في نادي Raw في العاصمة بيروت.
وقدّم آدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الخاصة إلى جانب أغنيات وطنية لبنانية في هذه المناسبة المميزة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال آدم الفنية كانت أغنية “مجروح”من كلمات رميا بدور، ألحان وتوزيع رضوان نصري وصدرت كتتر لمسلسل “الفرصة الأخيرة”.
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