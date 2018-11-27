كلام مؤثر جدًا من خالد راغب علامة إلى والده.. ما علاقة دريد لحام؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: استعان خالد علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة بفيديو للفنان السوري القدير دريد لحام من أحدث لقاءاته التلفزيونية لتوجيه رسالة مؤثرة جدًا إلى والده.

ونشر خالد راغب علامة الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ويظهر فيه دريد لحام وهو يقول: “إذا بردان أنا تيابه، إذا مرضان أنا رقوته، إذا ختيار أنا عكازته، إذا حفيان أنا صرمايته”.

وأرفق خالد راغب علامة الفيديو بتعليق جاء فيه: “أبي وحبيبي وتاج راسي الله يطوّل بعمرك يا سندي”.

ومن المعروف أن صداقة متينة جدًا تجمع بين راغب علامة وابنيه خالد ولؤي وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تظهر فيها هذه العلاقة في العلن.