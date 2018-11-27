إنجي وجدان تفاجئ الجميع باستخدامها التنويم المغناطيسي لخسارة الوزن

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الممثلة المصرية إنجي وجدان، عبر حسابها على "فايسبوك"، صورة جديدة لها مع شخص لم تعلن هويته.

وكشفت من خلالها أنها تخسر الوزن من خلال اتباع طريقة غير متوقعة، وكتبت: "أنا قررت أجرب حاجة جديدة اسمها gastric mind band. نوع من التنويم المغناطيسي علشان أخس".

وأضافت: "النوع ده يخليك تغير من عاداتك للأكل و بيساعدك إنك تلغي العلاقة بين الأكل و إحساسك".

وتابعت: "لو عايزين تفهموا أكتر، أنا هعمل فيديوهات أشرح فيها الموضوع بالضبط على قناتي في اليوتيوب".

ونشرت بعد ذلك مقطع فيديو توجهت من خلاله إلى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ويرغبون في خسارة الوزن.

وركّزت على فكرة تقدير الشكل وتقبله كما هو. ونصحت بعدم الخضوع لضغط المجتمع والسعي إلى خسارة الوزن استجابة لذلك.

وقالت: "موضوع التنحيف من أجل أي حد فكرة فاشلة تماماً". وختمت: "حبوا نفسكم".

يشار إلى أن الفنانة خطفت الأنظار في وقت سابق خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم "الشيخ جاكسون".

وقد لفتت الأنظار بظهورها بملابس "كاجوال" أظهرت فقدانها للكثير من وزنها واستعادتها لرشاقتها بعد إنجابها طفلها الأول، علماً أنها أعلنت في وقت سابق اتباعها نظاماً غذائياً لخسارة الوزن.