لماذا طالبت ريهانا دونالد ترامب بالتوقف؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ما زالت لائحة الفنانين وشركات الإنتاج التي استفزها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا تطول أكثر فأكثر، إذ انضمت المغنية ريهانا إلى اللائحة بمطالبتها الرئيس بالتوقف عن استخدام أغنياتها في الفعاليات المرتبطة بحملته الانتخابية.

وهددت ريانا باتخاذ إجراءات قضائية بعدما صدحت أغنيها الشهيرة "أرجوكم لا توقفوا الموسيقى" في تجمع لترامب في تشاتانوغا.

وأرسلت ريانا وفريقها رسالة رسمية للبيت الأبيض، بحسب مجلة "رولينغ ستون".

وجاء فيها: "لقد أحطنا علماً بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم أغاني ريانا من بينها أشهر أغانيها "لا توقفوا الموسيقى" في العديد من الفعاليات السياسية في أرجاء الولايات المتحدة، هل تعلم وعليك أن تعلم بأن ريانا لم تمنح ترامب الحق باستخدام أغانيها، لذا فإن استخدام هذه الأغاني يعتبر خاطئاً".

وتؤيد ريانا بصورة علانية الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية للكونغرس التي تشهدها البلاد.