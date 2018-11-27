الأميرة بياتريس تكسر القواعد الملكية وترتبط بمطلق ولديه أطفال

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد أن كسر الأمير هارى قواعد الزواج الملكية بعد الزواج من ميجان الذى تعد أكبر منه سناً ومطلقة، اتبعته قريبته الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو وسارة عمة الأمير هارى.
قال أحد المصادر لـ Daily Mail إن أخت الأميرة يوجينى والتى تدعى بياتريس مرتبطة برجل مطلق اسمه Edoardo Mapelli Mozzi ولديه طفل بعامه الثانى ويدعى "وولفى".
ذكر المصدلر أن Mozzi يعمل بالعقارات وهو لديه ثروة عظيمة تقدر بالملايين، وبالفعل أحضرته الأميرة بياتريس كى يتعرف على والديها، ومن المقرر إقامة مراسم الخطوبة قريباً ولكنهم فى انتظار الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية.
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