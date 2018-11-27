هذا هو موعد كليب وليد توفيق الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز

تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح جديدها مع المطرب الكبير وليد توفيق وهو كليب “بغار عليكي بغار” كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق حيث من المتوقع ان يبصر الكليب النور مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

الاغنية صورت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري في “كييف” ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية المنتظرة ستكون تكملة لسلسلة من النجاحات التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي انتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل “شو حلوة بيروت”، “الدنيا مشيا”، “حبينا”، “روح” وغيرها من الاعمال.

على صعيد آخر، يتواجد وليد توفيق في مصر من اجل الانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات من كلمات هاني عبد الكريم، الحان وليد نفسه، توزيع باسم منير، اضافة الى تصوير حلقه لصالح احد القنوات الفضائية.