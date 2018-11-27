بالصور- راغب علامة ضيف شرف مباراة البولو في دبي

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Nov 27, 2018
حلّ السوبرستار راغب علامة ضيف شرف على مباراة البولو بين إتحاد الامارات للبولو وإتحاد مونتي كارلو للبولو في مباراة أقيمت يوم الاثنين في إمارة دبي.
أعرب السوبرستار عن سعادته بالمشاركة في هذه المباراة الحضارية التي شهدت روحاً رياضية مميّزة بين الفريقيْن، كما بارك السوبرستار لفريق الإمارات الذي فاز في نهاية المباراة وسلّم الجوائز للفائزين.
من جهة اخرى، احيا “علامة” بصفته سفيرا لمركز سرطان الأطفال في لبنان حفلين فنيين لصالح المركز، الاول في أوتيل روتانا بيتش في أبو ظبي، والثاني في”أرماني أوتيل بافيون” في دبي.
نذكر ان السوبرستار يستعد لاطلاق اغنية جديدة بعنوان “ردّلي كلماتي” كلمات الشاعر طوني أبي كرم وألحان محمود عيد.
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