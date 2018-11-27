شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عودة "متعدد الأوجه" إلى برافوس فى مسلسل Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل توم فلاتشيا، صاحب شخصية جاكن هاجار فى مسلسل الدراما والأكشن Game of thrones، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة له من معبده الشهير فى مدينة "برافوس".

وكتب فلاتشيا على الصورة التى حظيت على إعجاب عشرات الآلاف فى دقائق "عدت مرة أخرى إلى مكتبى"، فى إشارة إلى احتمالية ظهوره مرة أخرى فى الموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر عرضه فى إأريل المقبل عبر شبكة قنوات Hbo.

وحصل مسلسل Game of thrones على جائزة أفضل عمل درامى لعام 2018 فى حفل توزيع جوائز الأيمى فى دورتها الـ70 التى أقيمت على مسرح ميكروسوفت فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما حصل الممثل بيتر دينكلينج على أفضل ممثل مساعد للمرة الثالثة فى تاريخه عن دوره فى شخصية "تيريون لانيستر" فى المسلسل.



توم فلاتشيا

Game of thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.