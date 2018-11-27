شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لأزمة.. مصطفى كامل يكشف آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مصطفى كامل أن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وذلك بعد إصابته بنزلة معوية حادة، تسببت فى دخوله أحد المستشفيات الأمر الذى جعله غير قادر على الحركة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تلقى العلاج وبدأ فى التحسن بعد مغادرته المستشفى معبرا عن سعادته بحرص الكثير من النجوم على الاطمئنان عليه.

وقدم مصطفى كامل خلال ألبومه الجديد "ندمان" الذى طرحه مؤخراً، أغنيتين شعبيتين، بعنوان "مرجحى" و"دلعك"، وقدم أيضا 3 أغانى حزينة المعروف بها هى "ندمان - معلشى يا قلبى - تعالى نتحاسب"، وتضمن الألبوم أغنية هاوس بعنوان "جرح جامد" وأغنية رومانسية بعنوان "طمن قلبك"، وأغنية أخيرة بعنوان "الليلة" وقام بالتوزيع الموسيقى للألبوم عدد الموزعين الموسيقيين وهم أسامة عبد الهادى وخالد عرف وأشرف البرنس وحازم رأفت، ومهندسى الصوت أحمد جودة، وأمير محروس، وخالد رؤوف ومحمد إسماعيل.