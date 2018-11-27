ياسمين صبري تغلق كل حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.. فماذا حدث؟

أغلقت الفنانة ياسمين صبري حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» و«تويتر» دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيراً للتساؤلات.
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وكان آخر نشاط لـ«ياسمين صبري» عبر حسابها بموقع إنستجرام في 4 نوفمبر حيث نشرت صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها والتي خضعت لها خلال حوارها مع إحدى المجلات، حيث كانت إطلالتها مختلفة ومميزة، وسط الصحراء.
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وكان أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل «الحصان الأسود» في شهر رمضان قبل الماضي، والتي أدته أمام الفنان أحمد السقا وشيري عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبري فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.
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