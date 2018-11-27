وفاة الفنان عادل أمين بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الفنان القدير عادل أمين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ83 عاماً.

وأكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، أنه سيتم تشييع الجثمان اليوم من الإسكندرية، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن.

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يذكر أن الراحل عادل أمين شارك في عدة أعمال سينمائية ودرامية أثرت في الجماهير، كما أن آخر أعماله مسلسلات «الرحلة، أبو عمر المصري، وفوق السحاب»، والتي عرضت في شهر رمضان الماضي.