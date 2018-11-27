كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

شاهدوا.. ما حقيقة اعتزال ناصر القصبي؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيّام بخبر اعتزال الممثل الكوميدي السعودي ​ناصر القصبي​ للفن والتفرغ لتجارته وأعماله الخاصة، إذ تمّت الإشارة إلى أنّ القصبي أبدى رغبته بالاعتزال لإعلامي سعودي.

متابعو ​نجم الكوميديا​ أطلقوا هشتاغاً خاصاً على وقع هذا الخبر بعنوان “اعتزال ناصر القصبي”، وتساءل بعض المتابعين عن صحة الخبر وطالبوا من القصبي أن يخرج عن صمته ويكشف حقيقة الخبر خصوصاً وأنّه غائبٌ تماما عن مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أنّ آخر أعمال القصبي في مسلسل “العاصوف” الذي عرض في السباق الرمضاني الفائت وأثار حالة كبيرة من الجدل وانقسمت الآراء بشأنه، وهو انتهى من تصوير الجزء الثاني منه وسيعرض في رمضان 2019 المقبل على شاشة “ام بي سي”.