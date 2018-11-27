ما حقيقة اصابة بسمة وهبة بالسرطان مجددا؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

بسمة وهبة

طمأنت الاعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها عليها وأوضحت حقيقة الأزمة الصحية التي تمر بها.

تتواجد بسمة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما خضعت لعملية جراحية في المعدة هناك، ومن المقرر أن تعود قريبا.

وخلال الأيام الماضية انتشرت بعض الأخبار عن عودة مرض السرطان مرة أخرى لبسمة وهبة، وتداول جمهورها الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا سارعت لتطمئنهم وتوضح حقيقة الأمر.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي” من تقديم محمد علي خير ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس” أكدت بسمة أنها ليست مريضة بالسرطان وأن المرض الخبيث لم يعد لها.

قالت بسمة إنها كان لديها مشكلة كبيرة في معدتها وخضعت لجراحة خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الآن في مرحلة التعافي.

شددت بسمة وهبة على أن مرضها لا علاقة له بالسرطان، وأن ما حدث معها أن الأمعاء تلتف حول بعضها وكان لابد أن يتم قطع جزء منها، مشيرة إلى أنها خرجت من المشفى لكن لا زالت تذهب للفحوصات وتتوقع أن الطبيب سيسمح لها بالعودة إلى مصر خلال أيام.

ووجهت بسمة وهبة الشكر لكل من سأل عنها ووتمنى لها الشفاء، داعية الله أن يحفظ الجميع.