كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

شاهدوا خلاف سهيلة بن لشهب وكنزة مرسلي الى العلن.. وهذه اسبابه! تحدثت الفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ عن سبب خلافها مع مواطنتها الفنانة ​كنزة مرسلي​ وحذفها لها عن حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وجاء حديث سهيلة هذا خلال مقابلة لها ضمن برنامج “ذا إنسيدر بالعربي” حيث قالت أن



وأضافت أن حسابها موثّق بالعلامة الزرقاء وانهم يعلمون أنها ليست هي من سجلت علامة الإعجاب على الانتقاد، وأن كنزة كان عليها التحري قبل أن تصدق أي شيء تراه أو يُقال لها. وعن علاقتها ببعض الفنانات ومتابعتها لهنّ قالت أنها تعشق الفنانة اللبنانية إليسا لأنها طيبة وتتابع أيضاً أخبار أسما لمنور.

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