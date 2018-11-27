كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 12:48 مساءً -

شاهدوا.. فرح الهادي منهارة بسبب فشل عملية تجميل فكها.. وتعبر عن ندمها

كشفت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ أنها حزينة بسبب فشل عملية تجميل فكها التي خضعت لها، حيث عبرت عن ندمها الشديد على هذه الخطوة عبر فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثت فيه لمحبيها عن الموضوع.

وقالت الهادي في الفيديو: “لما سوالي وجهي الدكتور كانت النتيجة وايد حلوة بس وجهي كان مورم شوي وقالي هذا شيء طبيعي وبعد كم يوم بصير أوك”.

“بس التكساس حسيته كتير أوفر ومبالغ فيه ووجهي عريض.. أنا ماحب وجهي يكون عريض أنا أحب الوجه يكون مثلث.. وأنا لما عملت التكساس كنت أبغي أحدد الفك فقط”.

وختمت: “فإذا حسيت إنه التكساس أوفر بعد مايفش الورم راح أروح أذوب شويت تكساس.. وشفايفي الي فوق لازم يتخنوا زيادة.. بس والله أنا ناطرة الورم يخف شوي.. تدرون وأنا قاعدة أصور سناب ما أعرف وجهي أحس إنه أنا مو أنا.. أمس كنت منهارة لما رجعت من عند الدكتور بعدها خف الورم شوي”.